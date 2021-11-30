Наращивание войск в Крыму является "законным", – Россия резко ответила НАТО

Россия убеждена, что наращивание войск в оккупированном Крыму является "законным". И этот факт, как считают в Кремле, якобы не нарушает основополагающий акт Россия – НАТО.

В российском МИД подчеркнули, что считают Крым "своей территорией" и отвергают все обвинения в наращивании военного присутствия.

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В Кремле заявили, что наращивание войск в оккупированном Крыму является "законным".

Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия в Украине, имея в виду Крым. Напомним, эта территория является частью России, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании,

– говорится в заявлении МИД России.

В чем еще НАТО обвиняет Россию

В октябрьской публикации Североатлантического союза говорится, что Основополагающий акт НАТО – Россия полностью соблюдается со стороны Североатлантического союза. А ротационные боевые группы в составе примерно 4500 военных развернули в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в ответ на оккупацию Крыма и наращивание военной мощи возле границ стран НАТО.

Также Россию обвиняют в нарушении обязательств, поскольку она оккупировала Крым – территорию суверенного государства. Также продолжает поддерживать боевиков на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разметила возле украинской границы, в оккупированном Крыму и на Донбассе более 40 тактических батальонных группировок, в которых насчитывается около 115 тысяч военных.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил наращивание российских войск на границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность.

Какая ситуация на российско-украинской границе