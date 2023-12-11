Нардеп-беглец от ОПЗЖ перед вторжением арендовал большую квартиру в Польше и до сих пор не вернулся

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ уехал из Украины 14 февраля 2022 года. Федор Христенко до сих пор не возвращался.

В своей декларации за 2022 год политик написал, что он арендует большую квартиру в Польше, его семья имеет недвижимость и паркоместа в Москве, пишет 24 Канал.

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Что известно о декларации Христиненко

При этом декларации нардеп записал, что он вместе с семьей проживает в Польше в съемной квартире на площади 173 квадратных метра. Квартиру вместе с женой и дочерью они арендуют, а принадлежит она поляку Мациежу Дражкевичу.

"Схемы" написали, что им от источников с доступом к базе пересечения границы стало известно, что Федор Христиненко уехал из Украины за 10 дней до начала полномасштабного вторжения России. В частности, он вылетел из Борисполя 14 февраля 2022 года. С тех пор не возвращался.

Кстати, в декларации политик не указал адрес польской квартиры, однако, вероятно, говорится о доме на улице Сарматской в элитном районе Варшавы.

Ведь издание "Бахмут IN.UA" писало, что именно там в августе 2022 года зафиксировали сразу три автомобиля, оформленных на жену Христенко – Марину:

BMW M760LI,

Bentley Continental,

Porsche Cayenne.

Все эти автомобили нардеп Федор Христенко внес в декларацию. Кроме того, он задекларировал недвижимость в России. В частности, жена Марина там с 2018 года владеет:

квартирой на 176 квадратных метров;

тремя паркоместами.

Примерно стоимость недвижимости в стране-террористке, согласно сайтам недвижимости, более 100 миллионов рублей – ориентировочно 1 миллион долларов.

Издание написало, что они обратились к депутату за комментарием и ждут ответа.

В 2022 году Федор Христенко задекларировал всего 42 тысячи гривен депутатской заработной платы. Ведь ему не начисляют зарплату из-за пробелов. В Верховной Раде его называли одним из самых больших депутатов-прогульщиков. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснял, что лишить депутатов мандата за прогулы заседаний невозможно.

Кстати, именно тесть Христенко Сергей Брюховецкий, имеющий бизнес-связи в квазиреспублике в Донецкой области, взял в 2021 году кредит в государственном банке "Укрэксимбанка" на 60 миллионов долларов для покупки торгового центра "Скай Молл" в Киеве.

Именно поэтому расследование на съемочную группу "Схем" по указанию председателя правления банка Евгения Мецгера напали директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности учреждения Олег Осипов. Подробнее об этом инциденте читайте здесь.