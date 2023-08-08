Нардепа разоблачили на взятке в 85 тысяч долларов: вероятно, речь о Гунько из "Слуги народа"

Правоохранительные органы поймали на взятке народного депутата Верховной Рады. Вероятно, речь идет об избраннике от "Слуги народа" Анатолии Гунько. Он за немалую сумму обещал одному из бизнесменов решить земельный вопрос.

Во вторник, 8 августа, СМИ написали, что Гунько был пойман на получении 85 тысяч долларов. Через несколько часов появились сообщения от Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро, в которых изложена эта история, однако, конечно, без упоминания имени избранника из-за презумпции невиновности.

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В чем обвиняют нардепа

Как отмечают в правоохранительных органах, депутат обещал частному предпринимателю обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков. По закону принадлежали они Национальной академии аграрных наук Украины.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тысяч долларов США,

– говорится в сообщении СБУ.

В то же время сейчас решается вопрос по поводу сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам. Если вина нардепа и других лиц будет доказана в суде, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили депутата Верховной Рады на взятке / Фото СБУ и НАБУ

Было открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Уточним, что разоблачили народного избранника такие антикоррупционные органы, как НАБУ и САП, при содействии СБУ.

Разоблачение на коррупции, вероятно, Гунька: смотрите видео

Стоит сказать, Гунько в прошлом – адвокат. Народным депутатом он стал, когда победил на довыборах в Верховную Раду в 2020 году. Баллотировался он по 208 избирательному округу. Как известно, его главным оппонентом был Олег Ляшко.

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В заключение добавим, что недавно лишили мандата депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова после отдыха на Мальдивских островах. Кроме того, СБУ и ГБР сообщили ему о подозрении из-за возможной подделки официальных сведений.