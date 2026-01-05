Чиновника подозревают в отмывании доходов, которые были получены преступным путем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Что известно о задержании украинского депутата в Германии?

СМИ пишут, что народный депутат, который получил средства преступным путем и сбежал из Украины, это, вероятно, Руслан Демчак из блока Петра Порошенко. Чиновник был задержан в Германии, сейчас готовится экстрадиция в Украину. В феврале обвинительный акт в отношении него могут направить в суд. Вернуться в Украину в упрощенном порядке депутат может через 3 месяца.

ГБР пока не называет имени чиновника. Но там рассказали, что подозрение из-за помощи в манипуляциях на фондовой бирже и легализации незаконного имущества нардепу вручили е в 2023 году.

На момент совершения преступления чиновник работал заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Он имел сговор с директорами двух частных предприятий и был их посредником в схемах по государственным облигациям на фондовой бирже.

ГБР расследовало дело о манипуляциях и незаконной прибыли нардепа: смотрите видео

Фигурант еще в 2017 году получил прибыль – 20 миллионов гривен и не облагал их налогами. Он также провел скрытую легализацию более 1 миллиарда гривен, полученных с махинаций на фондовой бирже. Это сделали через так называемую "куплю-продажу облигаций внутреннего государственного займа Украины".

Подозрения чиновникам от ГБР: последние новости