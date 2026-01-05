Посадовця підозрюють у відмиванні доходів, які були отримані злочинним шляхом. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДБР.

Що відомо про затримання українського депутата в Німеччині?

ЗМІ пишуть, що народний депутат, який отримав кошти злочинним шляхом і втік з України, це, ймовірно, Руслан Демчак з блоку Петра Порошенка. Посадовець був затриманий в Німеччині, нині готується екстрадиція до України. У лютому обвинувальний акт щодо нього можуть направити до суду. Повернутися до України в спрощеному порядку депутат може за 3 місяці.

ДБР наразі не називає імені посадовця. Але там розповіли, що підозру через допомогу в маніпуляціях на фондовій біржі та легалізацію незаконного майна нардепу вручили е у 2023 році.

На момент учинення злочину посадовець працював заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Він мав змову з директорами двох приватних підприємств та був їхнім посередником у схемах щодо державних облігацій на фондовій біржі.

ДБР розслідувало справу щодо маніпуляцій та незаконного прибутку нардепа: дивіться відео

Фігурант ще у 2017 році отримав прибуток – 20 мільйонів гривень та не оподатковував їх. Він також провів приховану легалізацію понад 1 мільярда гривень, отриманих з махінацій на фондовій біржі. Це зробили через так звану "купівлю-продаж облігацій внутрішньої державної позики України".

