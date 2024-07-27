Премьер Индии таки приедет в Украину после критики Зеленского, – СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после нескольких лет колебаний таки посетит Украину. Это будет первый его визит с начала полномасштабного вторжения.

О том, что Моди планирует визит в Украину, написало индийское издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Когда Моди приедет в Украину

Сообщается, что поездка Моди еще находится в процессе подготовки. Премьер планирует приехать на третьей неделе августа. Вероятнее всего, 23 августа.

Стоит отметить, что Украина приглашала его еще в апреле 2023 года. Также в МИД сообщали, что Владимир Зеленский очень хочет пообщаться с Моди лично.

Впоследствии лидеры государств встретились на полях саммита G7 в Японии в мае того же года. Во время той встречи Зеленский поблагодарил Моди за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за гуманитарную помощь. Также он рассказал Моди об украинской "формуле мира" и пригласил Индию присоединиться к реализации этой инициативы.

После этого стороны виделись во время саммита G7 в Италии в июне 2024 года и обсудили развитие двусторонних отношений.

Однако недавно индийский премьер поехал в Россию, где обменивался лестью с военным преступником. Это вызвало возмущение у украинского президента.

Что известно о скандальном визите Моди в Россию