"Забыли о народе Донбасса": Пионтковский потролил достижение россиян за год войны
В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты постоянно акцентировали на "защите народов Донбасса". Прошел год войны, а на некоторых участках фронта линия разграничения осталась по состоянию на 24 февраля.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он потролил россиян тем, что вскоре украинские войска перейдут в контрнаступление и россиянам снова придется "защищать свободолюбивый народ Донбасса".
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Украина восемь лет готовилась к обороне на Донбассе
Пионтковский вспомнил, как в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, российские пропагандисты со всех каналов утверждали, что Россия должна нанести превентивный удар по Украине и защитить "народы Донбасса".
"Но это была ложь - Украина 8 лет строила оборонительные сооружения, ведь не имела ресурсов для ведения наступательных действий и не планировала такого. С одной стороны они рассказывали до войны, что защищают Донбасс, а с другой стороны – уже более года объясняют свои неудачи тем, что "проклятые украинцы" построили фортификационные сооружения. А основная крепость еще впереди – Краматорск и Славянск, до которых Россия еще не дошла и вряд ли дойдет", – заявил российский публицист.
Андрей Пионтковский о панике в рядах российских оккупантов: смотреть видео
Пионтковский добавил, что у россиян истерика перед украинским контрнаступлением. Они уже ищут оправдание для будущих неудач.
Соловьев уже успел получить мем – "локальный успех". Он в каждой программе рассказывает, что украинские войска добьются успеха, но это будет "локальный успех", который "существенно" ничего не изменит,
– отметил он.
Украина готовит контрнаступление
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский говорит, что информация о контрнаступлении повлекла за собой сильный переполох в рядах войск оккупантов.
- По данным снимков со спутника Sentinel-2, россияне активно готовятся обороняться от наших военных. Только в Запорожской области они подготовили, протяженностью более 70 километров.
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