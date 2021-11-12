Нас даже не спросили, – посол возмутился предложением Германии разместить беженцев в Украине

Посол Украины в Германии подверг критике предложение немецкого депутата разместить мигрантов из Беларуси в Украине. В то же время он подчеркнул, что Киев готов обсудить официальный запрос Евросоюза присоединиться к решению проблемы с мигрантами, если такая просьба поступит.

Признак нехватки внимания, – Мельник

Андрей Мельник назвал заявление Нильса Шмида "бессмысленным". Ведь с украинскими властями никто даже не проконсультировался по этому вопросу.

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Это признак нехватки уважения, а некоторые говорят даже о высокомерии относительно Украины. Кажется, некоторые немецкие политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к территории, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в ЕС,

– заявил посол.

Он добавил: "Это очевидный случай двойной морали".

В то же время дипломат отметил, что Украина готова обсуждать возможность приобщиться к разрешению миграционного кризиса. Однако это следует делать так, чтобы не провоцировать общество и не настраивать его против.

Мельник считает, что Евросоюз не будет обращаться к Украине с таким предложением.

Что этому предшествовало

Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу с участием Украины. Мол, чтобы нелегалы ​​смогли получить контролируемый путь в Евросоюз, их нужно доставить в третью страну.

То есть тысячи беженцев временно разместили бы на территории Украины, пока их заявки об убежище рассматривали в ЕС.

На это заявление немецкого депутата ответил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он иронически посоветовал Шмиду разместить мигрантов "у себя дома". Если не хватает мест, то нелегалов могут "посадить в кабинетах Бундестага".

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