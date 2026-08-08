Нас ждет еще одна тяжелая зима, – Вучич сделал неутешительный прогноз относительно войны в Украине

Александр Вучич изложил свое видение дальнейшего развития событий, связанных с войной в Украине. Президент Сербии считает, что впереди ждет еще одна сложная зима.

Об этом Александр Вучич заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белграде 8 августа, сообщает 24 Канал.

Почему Вучич считает, что зима будет сложной для Украины и Европы?

Александар Вучич заявил, что не уверен, что война России против Украины закончится в ближайшее время.

Я боюсь, что впереди тяжелая зима как для Украины, так и для всех нас. Я не вижу возможностей скорого завершения войны,

– сказал сербский лидер.

В то же время Вучич подчеркнул, что не берется прогнозировать сроки окончания войны, равно как и давать какие-либо серьезные оценки.

"Я не могу давать оценки или предполагать, скоро ли закончится война в Украине. Сербия и все международное сообщество очень этого хотят", – заявил сербский лидер.

Напомним, в ходе совместной пресс-конференции Владимир Зеленский и Александар Вучич выступили с рядом заявлений, касающихся двусторонних отношений между Украиной и Сербией, дальнейшего сотрудничества и планов по европейской интеграции. Основные заявления лидеров – читайте в материале.