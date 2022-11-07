Украина получила системы NASAMS и Aspidе: как это поможет нашей ПВО

В Украину наконец-то прибыли такие системы ПВО, как NASAMS и Aspide. Эти комплексы позволят существенно усилить нашу противовоздушную оборону.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Харук. Он подчеркнул, что полученные Украиной комплексы NASAMS и Aspidе способны обеспечить противовоздушную оборону одного объекта вроде небольшого города.

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От каких угроз способны защитить NASAMS и Aspidе

Харук подчеркнул, что предоставление Украине систем NASAMS и Aspide является прекрасной и долгожданной новостью для нас, ведь с момента анонса соответствующей поставки прошло уже полгода. Понятно, что потребовалось определенное время, чтобы их подготовить, а также на то, чтобы эти системы освоил личный состав.

Комплексы малой дальности, каждый из них способен обеспечить противовоздушную оборону одного объекта типа небольшого города или, если говорить о таких городах, как Киев или Днепр, то оборону с определенного направления, прикрытие от всех типов аэродинамических целей,

– заявил военный эксперт.

То есть, пояснил он, имеется в виду самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, включая иранские дроны-камикадзе.

Насколько NASAMS и Aspidе усилят ПВО Украины

Харук отметил, что NASAMS – один из лучших комплексов в своем классе и относительно новый. Aspidе чуть постарше, итальянской разработки, но тоже вполне отвечает требованиям борьбы с не слишком прихотливыми, так сказать, воздушными целями.

Безусловно, эти комплексы позволят усилить противовоздушную оборону Украины в ключевых точках, как это уже сделали комплексы IRIS-T,

– сказал эксперт.

Он выразил уверенность в том, что у нашего командования уже есть планы по применению и NASAMS, и Aspidе в наиболее оптимальном размещении.

Что известно о предоставлении Украине NASAMS и Aspide: кратко

Зенитные ракетные комплексы NASAMS являются одной из самых продаваемых систем ПВО в мире за последние годы. Именно такие комплексы охраняют небо Вашингтона, в том числе Белого дома. В перспективе они будут защищать небо Украины.