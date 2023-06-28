Литва купила для Украины 2 системы NASAMS: Науседа прибыл в Киев
Источник:Гитанас Науседа
Украина получит еще два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Их специально для нашего государства приобрела Литва. Кроме того, сегодня в Киев прибыл Гитанас Науседа.
О приобретении пусковых установок NASAMS сообщил литовский лидер. Вместе к победе, отметил Науседа.
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Президент Литвы сказал, что его государство приобрело две пусковые установки NASAMS, которые отправят Украину.
Противовоздушная оборона является ключевой в борьбе Украины против агрессора. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Вместе к победе,
– подчеркнул Науседа.
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Президент Литвы прибыл в Киев
- В среду, 28 июня, президент Литвы прибыл в Украину с необъявленным визитом. В Киеве политик встретится с Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия Конституции.
- Также глава государства обсудит с украинским коллегой повестку дня предстоящего саммита НАТО, вопросы переговоров о членстве в ЕС, помощь Литвы и Евросоюза.
- Далее из Киева Науседа отправится в Брюссель, где 29 июня начнется заседание Совета европейских лидеров.