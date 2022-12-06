Наш "хлопок": в Воздушных Силах высказались о виновнике взрывов в России
Накануне раздались мощные взрывы на нескольких российских аэродромах. В результате ударов пострадала авиация, которую государство-агрессор использовало для атак по Украине.
Очевидно, что это результат работы украинского "хлопочка". Об этом 24 каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Зато россияне заявляют, что работал беспилотник. Как отмечает Игнат, таким образом они признают несуразность своей системы ПВО. Хотя у них есть мощные современные ЗРК "Тор", "Панцирь-С1", БУК (М1, М2, М3), С-300, С-400 "Триумф". В конце концов, территория России очень велика, поэтому вряд ли у них хватит комплексов, чтобы полностью ее перекрыть.
Они заявляют, что это был беспилотник. Возможно. Но мы знаем, что это наш "хлопок",
– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Взрывы на российских аэродромах: коротко
- 5 декабря в российских телеграм-каналах появилась информация, что на аэродром "Энгельс" прилетел какой-нибудь беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар.
- В тот же день на аэродроме под Рязанью вспыхнул бензовоз. В результате – много раненых и погибших.
- Утром 6 декабря произошел взрыв на военном аэродроме в Курске. Министр обороны Алексей Резников связал инцидент с курением в неположенных местах.
- В американском Институте изучения войны считают, что взрывы на российских аэродромах могут помешать кампании врага по атакам по украинской инфраструктуре. Поврежденные самолеты должны были использоваться для нанесения ударов по нашей территории.
- Однако военный эксперт Петр Черник отмечает: к сожалению, общий стратегический потенциал и запас прочности оккупантов в части ракет еще достаточно велик. Следовательно, россияне продолжат прибегать к массированным атакам.