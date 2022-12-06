Очевидно, що це результат роботи українського "бавовнятка". Про це 24 каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Натомість росіяни заявляють, що працював безпілотник. Як зауважує Ігнат, таким чином вони визнають недолугість своєї системи ППО. Хоча, у них є потужні сучасні ЗРК "Тор", "Панцир-С1", БУК (М1, М2, М3), С-300, С-400 "Тріумф". Зрештою, територія Росії дуже велика, тому навряд чи в них вистачить комплексів, аби повністю її перекрити.

Вони заявляють, що це був безпілотник. Можливо. Але ми знаємо, що це наше "бавовнятко",

– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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