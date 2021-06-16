Наша встреча с президентом России неизбежна, – Зеленский

Владимир Зеленский уверен, что его встреча с Владимиром Путиным состоится. Украинский президент подчеркнул, что примерная повестка дня понятна.
Зеленский напомнил, что Путин выступал за встречу с Украиной, однако говорил, что надо понимать повестку дня. Украинский президент назвал такие заявления сигналом для людей в России или для Запада, якобы Путин выступает "за".
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Какая повестка дня может быть
Зеленский отмечал, что все понимают, что происходит и какой должен быть порядок дня.
Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупирован Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам,
– сказал политик.
Президент добавил, что у российской стороны может быть миллион разных вопросов двусторонних отношений, но люди хотят закончить войну и нормализовать отношения.
Зеленский о встрече с Путиным
Украинский лидер убежден, что встретится с Путиным. Он надеется, что вскоре получит даты, повестку дня и сроки.
Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет,
– отметил Зеленский.
Что этому предшествовало
- В апреле Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину из-за обострения на Донбассе. Он предложил главе Кремля встретиться на Донбассе.
- Путин заявил, что готов встретиться с ним в Москве. Однако заметил, что войну на Донбассе он не будет обсуждать.
- Впоследствии Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться организацией переговоров с Путиным.
- Разговоры о встрече с главой Кремля якобы уже идут.