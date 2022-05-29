Нашла немало вражеских "подарков": в разведке рассказали о собаке-героине войны Весту
Источник:ГУР МО Украины
Более трех месяцев Украина отражает атаки россиян. Помогают побороть врага не только наши вооруженные силы, но и животные.
Они, в частности, ищут взрывные средства, которые наставили кафиры. Одной из героинь есть собака-разведчица Веста.
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Веста ищет взрывные средства
В нашей разведке рассказали, как Веста помогает в войне. Специализация собаки есть поиск минно-взрывных средств .
Разведчица Веста – великая умница,
– подчеркивают в разведке.
Веста нашла уже немало вражеских "подарков". Следовательно, благодаря ее работе удалось сохранить жизнь многих украинцев.
Разведчица Веста ищет взрывные средства / Фото разведки
Какие еще животные помогают нашим защитникам
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям служит собака-водолаз Найда . Несмотря на то, что ее обучение продолжается, она уже стала "сотрудницей" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения.
Своя помощница есть и в Укрзализныце. Собака Николь помогает своей владелице эвакуировать пассажиров из опасных областей.
В Министерстве внутренних дел показали собачку Макса, которая перешла из "службы" в росгвардии на сторону добра. Конечно, животные хорошо понимают, где настоящее зло. Теперь собака выучила команды на украинском и "работает" в Нацгвардии .
Пограничники имеют пса Терминатора , который сам пришел к ним, когда они дежурили на блокпосту. Набирает в сети популярности бельгийская овчарка-разминировщица Алмаз .
Самым знаменитым помощником украинских защитников стал пес-сапер Патрон , который служит в ГСЧС. Ему даже присудили премию на Каннском кинофестивале .
Правила минной безопасности
Оккупанты, убегая, миновали за собой все, что могли. Поэтому нужно быть очень осторожными и соблюдать соответствующие правила , чтобы не причинить себе вреда:
- в населенных пунктах, которые только недавно деоккупировали, следует избегать прежних военных позиций, остатков военной техники, заброшенных домов и сооружений, грунтовых дорог и обочин с твердым покрытием;
- не стоит посещать леса, водоемы, руины и участки, которые еще не разминировали;
- не прикасайтесь к подозрительным предметам – лучше сразу сообщите о них спасателям или полиции;
- не используйте средства радиосвязи и телефоны рядом с подозрительными предметами;
- Обратите внимание, что удар, сотрясение, трение или нагревание могут привести к взрыву.