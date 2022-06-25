Наследие режима Сталина, – Яковенко предположил, пойдет ли Путин на провокации в белорусском Мозыре
Осуществление диверсий для провокаций свойственно Путину. У него есть для этого все – и силы, и ресурсы, и отсутствие совести.
Однако сможет ли он достичь целей и втянуть Беларусь в войну – есть сомнения. Об этом 24 каналу сказал российский журналист Игорь Яковенко.
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Это наследие сталинского режима. В его времена существовало огромное подразделение Судоплатова – целая диверсионная школа, которая уничтожала инакомыслящих и оппонентов Сталина по всему миру,
– сказал спикер.
Лукашенко является рационалистом
По мнению Яковенко, несмотря на свое "глуповатое" поведение, самопровозглашенный президент Беларуси очень рационален.
"Он очень хорошо чувствует власть и понимает, что поддержки в своей стране не имеет. Если он сейчас вооружит определенное количество людей и отправит их в Украину, то есть вероятность, что эти люди не захотят там погибать, а вернутся и свергнут Лукашенко. Я думаю, он ее просчитывает, – сказал журналист.
Он добавил, что Лукашенко удавалось водить за нос и Путина, и Запад, и собственный народ. "Лишь на третьем десятке лет этого тотального обмана что-то пошло не так. И то он усидел", – заметил спикер.
"Я думаю, что устраивать пожар в собственном доме он не будет. Зато Путин может прибегнуть к терактам, а вот согласует ли он их с Лукашенко – неизвестно", – отметил Яковенко.
Он ненавидит Украину
Лукашенко с легкостью может предоставить свою территорию для обстрела Украины, ведь он ужасно ее ненавидит. А вот отправлять войска – это очень маловероятно.
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Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко
- В Минобороны оценили вероятность нападения со стороны Белоруссии. Так, украинские военные готовы к разным сценариям эскалации войны с Россией, в частности, нападению оккупантов с территории Беларуси. Россия продолжает использовать территорию Беларуси для того, чтобы совершать агрессию и наносить ракетные удары.
- Лукашенко считает Украину реальным врагом, однако белорусское общество категорически выступает против вооруженной агрессии. По словам главы кабинета представителей Светланы Тихановской Валерия Ковалевского, Лукашенко является непосредственным участником конфликта с первого дня войны, а Путин стремится принудить его к более активным действиям.
- По данным Генштаба, у российских военных большие потери в технике, поэтому вооружение им могут предоставить белорусы. К тому же территорию Беларуси у украинской границы Россия может использовать для своей военной базы.
- Белорусская армия продолжает проводить учения с белорусскими подразделениями сил специальных операций. К ним привлекли инструкторов вооруженных сил России.
- Границы активно укрепляются окопами. Наверное, Лукашенко применяет "превентивные меры", ведь готовится к нападению с "трех позиций" – Украины, Польши и Литвы.
- Вблизи границы белорусы разместили деревянные муляжи танков. Кроме того, туда перемещают срочников.
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