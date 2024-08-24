Россияне перебрасывают войска из-за наступления Третьей штурмовой бригады на Харьковщине

Российские оккупанты перебрасывают силы и средства в Харьковскую область. Поскольку украинские военные там пошли в наступление.

Командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал в интервью Radio NV, что враги пытаются проводить контрнаступательные действия. Однако ВСУ уже продвинулись вглубь Харьковщины почти на 2 километра, пишет 24 Канал.

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Что известно о продвижении врага

Конечно, враг пытается со своей стороны проводить контратакующие действия, на этом этапе – абсолютно бесполезно. Переброска войск же продолжается, поскольку враг понимает, что если он не будет перебрасывать войска, то мы будем развивать успех,

– рассказал Дмитрий Кухарчук.

По его словам, это как игра в шахматы: "Любая война – это и есть игра в шахматы".

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Кстати, командир бригады, полковник Андрей Билецкий рассказал, что цель украинских военных на Харьковщине сбить наступательный потенциал 20 армии России.

На эту минуту эта задача выполнена,

– заявил Билецкий.

По его словам, Третья штурмовая бригада перенаправила силы противника как можно дальше от Макеевки, уменьшив давление на других ключевых участках вдоль линии фронта в соседних секторах бригад.