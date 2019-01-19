Наставник турецкого клуба отказался от трансфера Коноплянки

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш высказал заинтересованность в трансфере украинского футболиста "Шальке" Евгения Коноплянки.

Как сообщает Sporx, турецкий клуб готов был заплатить за украинца два с половиной миллиона евро, но к трансферу потерял интерес главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш.

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Гюнеш сообщил, что не требует приглашения украинца, несмотря на переход в "Фулхэм" Райана Бабеля. "На эту позицию у меня есть Куарежма и Лэнс", – отметил Гюнеш.

Ранее сообщалось, что Коноплянка перейдет в стамбульский клуб уже до конца этой недели и будет получать 3,2 миллиона евро в год.

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