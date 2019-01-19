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      Наставник турецкого клуба отказался от трансфера Коноплянки

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      Евгений Коноплянка не интересует "Бешикташ"
      Евгений Коноплянка не интересует "Бешикташ" / Фото из открытых источников

      Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш высказал заинтересованность в трансфере украинского футболиста "Шальке" Евгения Коноплянки.

      Как сообщает Sporx, турецкий клуб готов был заплатить за украинца два с половиной миллиона евро, но к трансферу потерял интерес главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш.

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      Гюнеш сообщил, что не требует приглашения украинца, несмотря на переход в "Фулхэм" Райана Бабеля. "На эту позицию у меня есть Куарежма и Лэнс", – отметил Гюнеш.

      Ранее сообщалось, что Коноплянка перейдет в стамбульский клуб уже до конца этой недели и будет получать 3,2 миллиона евро в год.

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      Теги: Футбол Спорт Шальке Евгений Коноплянка
      Источник: 24 Канал
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