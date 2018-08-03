Настя Каменских попала в больницу: известны детали

Украинская певица Настя Каменских попала в больницу, где артистке сделали капельницу. Причиной госпитализации стало сильное отравление.

Каменских рассказала на своей странице в Instagram, что сначала занималась самолечением, но ей становилось только хуже, поэтому она обратилась за помощью врачей.

Читайте также: Большей безвкусицы не найти, – в сети нещадно раскритиковали образ Насти Каменских

"Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к большому сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. Наконец я пришла в больницу и сделала себе капельницу", – поделилась певица.

Настя Каменских на камеру рассказала, что попала в больницу

Настя посоветовала не заниматься самолечением и не ждать, а сразу обращаться за профессиональной помощью. Впоследствии она добавила, что чувствует себя значительно лучше.

Напомним, недавно Каменских в компании других украинских артистов развлекалась на российском фестивале "Жара".