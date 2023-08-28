Настоящий патриот и красавчик: кремлевские боты хвалили Кадырова под постом о кадыке

Россияне активно используют соцсети для продвижения нужных им нарративов. На этот раз кремлевские боты немного сломались и стали называть Кадырова "патриотом" под постом о кадыке.

Москва имеет методичку, которую пытается распространить российская пропаганда. В этом случае это создание положительного имиджа террориста.

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Боты немного "поплыли"

Похоже, российский искусственный интеллект не сможет дочитывать до конца. Московские боты решили, что если тема сообщения начинается на "кады", то можно начинать работать. Под постом о природе происхождения кадыка они начали активно нахваливать Рамзана Кадырова.

Российские боты слаженно стали притворяться, что они настоящие люди. Писали, что Кадыров настоящий патриот и вообще он является примером для подражания. Другие "люди" же поддерживали их – респектировали, утверждали, что те все правильно говорят. Однако была одна проблема – конечно же, в посту даже не упоминали Кадырова.

Такая поломка в работе пропагандистской машины не осталась без внимания. Даже россияне высмеяли бездарность искусственного интеллекта. Одна из россиянок даже предположила, что у Москвы есть дефицит программистов.

Вы только что посмотрели показательное выступление кремлевской ботофермы,

– написал один из пользователей.

Российские боты бездарно пытались убедить всех людей, пришедших почитать о кадыке, что Рамзан Кадыров чуть ли не герой всего мира.

Что писали российские боты – смотрите в галерее

Россияне работают некачественно