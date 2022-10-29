Столицу готовят к новым атакам врага: в КГВА рассказали, что изменится в обороне Киева

Риски повторного наступления на Киев все еще возможны. Поэтому в столице работают над усовершенствованием обороны. Кроме того, усиливают системы ПВО, чтобы прикрыть небо над городом.

Все прекрасно понимают, что враг если не стремится захватить столицу, то готов нанести немало ущерба ей. Поэтому в Киеве продолжают усиленно готовиться к любому виду угроз, в частности, массированным ракетным ударам по энергетической инфраструктуре.

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Система ПВО в столице существенно совершенствуется

Об этом в интервью рассказал Сергей Попков, руководитель КГВА. Он отметил, что не может точно сказать, сколько военных сейчас вовлечено в защиту столицы. В то же время сказал, что проводится работа по обеспечению частей и подразделений. Тех, кто работает над обороной города от возможного вторжения.

По словам Попкова, в настоящее время проводится усовершенствование системы оборонных рубежей, районов, а также позиций. Кроме того, появятся всевозможные заграждения, в том числе минно-взрывные.

Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи,

– подчеркнул он.

Что ожидает критическую инфраструктуру

В Киеве прекрасно понимают, что по ней оккупанты будут бить в дальнейшем в первую очередь. По словам Попкова, уже есть отдельное поручение. Оно касается организации работы, способствующей устойчивости объектов критической инфраструктуры. Как отметил он, этот вопрос держится на контроле. Также представители военной администрации делают все возможное для минимизации последствий потенциальных атак противника.

Украину продолжают усиленно защищать

Напомним, что ранее Виталий Кличко рассказывал об усилении ПВО над Киевом. Он отметил, что столица получила новое оборудование. Его используют для защиты объектов энергетической системы.

Ранее в Пентагоне рассказали, когда Украине следует ожидать системы ПВО NASAMS. По словам министра обороны Ллойда Остина, их наше государство получит в начале ноября.

Хорошими известиями поделился и украинский министр обороны. Алексей Резников отметил, что Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи. По словам главы министерства, "наше сотрудничество приведет к общей победе".

В то же время в Израиле объяснили, почему Украине не могут передать ПВО. По словам президента Ицхак Герцога, у государства есть определенные виды вооружения, не имеющие экспортных версий. А все потому, что Израиль боится, что его разработки попадут в руки злодеев, которые смогут ими воспользоваться.

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