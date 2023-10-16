Напоминает Бахмут: военный ВСУ объяснил, зачем россиянам наступление на Авдеевку
Враг не оставляет попыток взять штурмом Авдеевку. Хотя он теряет большое количество техники и личного состава, продолжает наступать. Для россиян город важен по нескольким причинам.
Взятие Авдеевки будет иметь большой психологический эффект для оккупантов и они смогут выгодно это предоставить своей внутренней аудитории. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, добавив, что похожая ситуация была с боями за город Бахмут.
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Наступают, но терпят безумные потери
Наши военные знали, что оккупанты готовятся идти на прорыв, потому что они стягивали технику и резервы. ВСУ организовали для них мощную встречу. Враг потерял сотни единиц техники и это лишь то, что зафиксировано или видно на спутниковых снимках. На самом деле цифры могут быть значительно больше.
Под Авдеевкой они очень многое потеряли, но если бы ее взяли – это большой психологический эффект. Они бы говорили, что Украина отступает, а они якобы понемногу "освобождают" Донбасс – это важно для их внутренней аудитории.
– рассказал Кирилл Сазонов.
Также это повлияло бы на международную аудиторию. России выгодно, чтобы за границей думали, что якобы украинское контрнаступление не имеет успеха и нам больше не хотели помогать.
Среди украинцев также начали распространяться неутешительные настроения.
"В украинцев опускаются руки, они могут подумать, зачем волонтерить или помогать армии, если мы проигрываем и потеряем Авдеевку. С психологической точки зрения это очень важно", – подчеркнул Сазонов.
Военнослужащий ВСУ объяснил, почему для россиян важна Авдеевка: смотрите видео
В чем сходство с Бахмутом
Подобную ситуацию мы видели, когда происходило наступление на Бахмут. По словам Сазонова, с военной точки зрения город не имел стратегического значения, но его важно было держать.
Бахмут расположен в низине, поэтому наши военные, которые стояли в Часовому Яру или Клещеевке, могли с высоты работать по оккупантам своей артиллерией.
С психологической точки зрения и политической приняли решение держать Бахмут. Мы держали его очень долго. Сколько под Бахмутом россиян осталось – не сосчитаешь. Это десятки тысяч,
– заметил военный ВСУ.
Под Бахмутом противник также потерял большое количество техники. Когда россияне только вышли на окраины города, их командиры начали рассказывать, что они скоро продвинутся на Константиновку, захватят Покровск и пойдут на Днепр.
Что они сделали, когда вошли в Бахмут? Там были такие потери, что никто даже не говорил о Днепре или Константиновке. Дальше идти было некому. Их почти не осталось,
– подчеркнул Сазонов.
Сегодня так выглядят бои за Авдеевку и вообще Купянское направление. ВСУ держат оборону, в которую разобьется враг.
Ситуация в районе Авдеевки: актуальные новости
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что наступая на Авдеевку, россияне хотят рассредоточить наши войска. Они стремятся, чтобы мы перебросили туда свои резервы из других направлений. Он добавил, что стратегия в Украины остается неизменной – деоккупировать Юг и освободить Восток.
- Специалисты Института изучения войны отметили, что Владимир Путин, вероятно, хочет снизить ожидания относительно продвижения российских войск возле Авдеевки. В одном из интервью он заявил, что оккупационная армия ведет "активную оборону" в этом направлении. В то же время составители отчета отмечают интенсивность российских ударов возле Авдеевки.
- Оккупанты продолжают свои попытки захватить город, но постепенно выдыхаются, градус напряжения спадает. Хоть штурмовые действия несколько уменьшились, но враг продолжает обстреливать город и наши позиции из разных видов вооружения.