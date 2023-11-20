Сегодня Авдеевка – одно из самых "горячих" мест на всем фронте. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что в последнее время ситуация на этом направлении практически не меняется.
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Какова стратегическая цель российского наступления
Считается, что Авдеевка – это самый сильный и укрепленный район, построенный Вооруженными Силами Украины. Он расположен рядом с Донецком, который оккупанты назвали "столицей" так называемой "днр". Расстояние между городами совсем небольшое и составляет чуть более 10 километров.
Юрий Федоров допустил цель россиян возле Авдеевки: смотрите видео
По словам эксперта, попытки россиян оцепить этот район вполне понятны, ведь просто захватить город им не удается. Следовательно, нет смысла пытаться "пробить лбом" бетонную стену.
В конце концов, российское руководство это осознало, поэтому главная идея теперь состоит в том, чтобы окружить Авдеевку. А если говорить очень конкретно – перерезать дорогу, по которой идет подкрепление для украинских сил,
– подчеркнул Юрий Федоров.
Это стратегический путь, поэтому если россияне его перережут или установят плотный артиллерийский контроль, вероятно, единственным выходом для ВСУ станет эвакуация из Авдеевки. Однако с военной точки зрения это вряд ли что-то будет означать.
Следует упомянуть о наступлении россиян на Бахмут. Там они положили огромное количество людей, но не получили никакого стратегического выигрыша,
– заметил военный эксперт.
Что происходит в районе Авдеевки
- Российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки. Даже появлялась информация, что им это удалось, но офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий опроверг такие сообщения. Он добавил, что ситуацию в районе города контролирует высшее командование, а также командиры подразделений. Больше информации не следует распространять, чтобы ею не воспользовался враг.
- Украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, в котором они жаловались на большое количество потерь из-за боев в Авдеевке. Раненых так много, что их вывозят "КамАЗы". Места для "трехсотых" нет не только в военных госпиталях, но даже в гражданских больницах.
- В некоторых подразделениях российской армии осталось 10 – 15% человек от начального количества личного состава. Наибольшие потери понесут отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает первыми.