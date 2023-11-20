В Кремле кое-что осознали: военный эксперт объяснил замысел оккупантов возле Авдеевки

В начале октября россияне начали активно штурмовать Авдеевку. Оккупанты уничтожают город и его окрестности, теряя при этом множество своих резервов.

Сегодня Авдеевка – одно из самых "горячих" мест на всем фронте. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что в последнее время ситуация на этом направлении практически не меняется.

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Какова стратегическая цель российского наступления

Считается, что Авдеевка – это самый сильный и укрепленный район, построенный Вооруженными Силами Украины. Он расположен рядом с Донецком, который оккупанты назвали "столицей" так называемой "днр". Расстояние между городами совсем небольшое и составляет чуть более 10 километров.

Юрий Федоров допустил цель россиян возле Авдеевки: смотрите видео

По словам эксперта, попытки россиян оцепить этот район вполне понятны, ведь просто захватить город им не удается. Следовательно, нет смысла пытаться "пробить лбом" бетонную стену.

В конце концов, российское руководство это осознало, поэтому главная идея теперь состоит в том, чтобы окружить Авдеевку. А если говорить очень конкретно – перерезать дорогу, по которой идет подкрепление для украинских сил,

– подчеркнул Юрий Федоров.

Это стратегический путь, поэтому если россияне его перережут или установят плотный артиллерийский контроль, вероятно, единственным выходом для ВСУ станет эвакуация из Авдеевки. Однако с военной точки зрения это вряд ли что-то будет означать.

Следует упомянуть о наступлении россиян на Бахмут. Там они положили огромное количество людей, но не получили никакого стратегического выигрыша,

– заметил военный эксперт.

Что происходит в районе Авдеевки