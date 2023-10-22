Приходится даже прятаться в "норах" оккупантов: как воюют ВСУ на Бахмутском направлении

Наши военные успешно противостоят российским захватчикам на Бахмутском направлении. ВСУ удалось закрепиться за железной дорогой, украинские бойцы пытаются двигаться дальше.

Для наших Сил обороны важно держать под огневым контролем трассу Опросное – Курдюмовка. Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, заметив, что условия для наступления за железной дорогой достаточно сложные.

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Какие задачи стоят перед ВСУ

Военные пытаются закрепиться, чтобы двигаться дальше от посадки к посадке. Но территория простреливается, поэтому даже 50 – 100 метров даются очень тяжело.

Мы стараемся наступать в сторону дороги Бахмут – Горловка, по которой проходит логистика врага. Хоть и наступаем, но враг находится близко от Клещеевки, поэтому ситуация очень сложная,

– рассказал Александр Дорошенко.

Препятствием для продвижения становятся дожди и в целом рельеф местности. Во время наступления не всегда есть возможность окапываться, потому что земля тверда.

"Здесь посадки, твердая земля, поэтому очень тяжело. Фактически нужно прятаться в тех норах, которые сделали россияне", – добавил офицер.

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Как наступает враг

Ранее подразделение Александра Дорошенко воевало в Серебрянском лесничестве Луганщины. Там боевые действия несколько отличались от ситуации с Бахмутом.

Это была достаточно большая территория, а отрезок, на котором мы сейчас, – меньше. Враг использует практически то же вооружение: авиацию, минометы, возможно, меньше бронетехники,

– заметил офицер.

Если в Серебрянском лесничестве россияне больше стреляли танками, использовали броню, то в районе Бахмута другая специфика и техника не всегда нужна.

"Здесь открытая местность, она просматривается. Если враг выводит технику, то по ней можно хорошо отработать", – подчеркнул Дорошенко.

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