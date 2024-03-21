Дефицит личного состава и боеприпасов в ВСУ затрудняет удержание позиций, - британская разведка

Ситуация на востоке Украины остается нестабильной. Нехватка личного состава и боеприпасов, вероятно, ограничивает способность украинских военных удерживать позиции.

Российские войска продолжают сосредотачивать свои операции в Донецкой области на востоке Украины, достигая незначительных успехов. Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

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Оккупанты пытались расширить зоны контроля на северо-запад от Донецка и, скорее всего, ведут борьбу за ряд сел, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

В разведке отметили, что в последние недели продвижение российских войск замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь во время боев за Авдеевку.

Ситуация остается нестабильной, дефицит личного состава и боеприпасов в украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции,

– говорится в сводке.

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