Владение Харьковом было для россиян принципиальным, – Сырский

Россия 24 февраля 2022 начало полномасштабное вторжение на территорию Украины. Враг стремился захватить Киев за три дня. Среди других целей оккупантов – Харьков.

В документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, почему для врага Харьков был принципиальным.

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Контроль над Харьковом имел огромное значение

По словам Сырского, всегда были посягательства на Слобожанщину.

Исторически. И если взять Харьков – это промышленный центр, это большое количество работающих высокотехнологичных предприятий, это мощный центр культуры. И, конечно же, владение таким центром для них (россиян – 24 Канал) было принципиальным,

– отметил он.

Командующий добавил, что владение Харьковом имело огромное нравственное значение. Причем, как для российских захватчиков, так и для Украины.

Харьков взять под свой контроль россиянам не удалось. Город мужественно противостоял оккупантам, которые его ежедневно уничтожали и продолжают делать это и по сей день. Впрочем, врагу удалось оккупировать часть области. Выбить захватчиков удалось осенью 2022 года во время контрнаступления в Харьковской области.

Россияне продолжают обстреливать Харьковщину