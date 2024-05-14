Есть несколько слабых мест: почему россияне смогли несколько продвинуться на Харьковщине

Продолжается наступление российских войск на севере Харьковской области. Врагу удалось приблизиться к окраинам Волчанска. Сейчас бойцы ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта.

Оккупанты смогли несколько продвинуться из-за того, что Силам обороны не хватает средств для сдерживания противника, сказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он объяснил, о чем свидетельствует прорыв врага к окрестностям Волчанска.

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Что нужно ВСУ

Сейчас Вооруженным Силам Украины не хватает систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Необходимо больше систем, в частности, блуждающих Patriot, чтобы отталкивать вражескую авиацию, противодействовать российским системам С-300 и нашестью разведывательных дронов.

Конечно, есть потребность в людях, потому что дает о себе знать истощение отдельных наших подразделений,

– отметил Мусиенко.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк правильно и справедливо на западную аудиторию сказал, что людей мы будем мобилизовать, но нам не хватает артиллерии и бронетехники.

Если бы ВСУ имели больше кассетных боеприпасов, артиллерии, дронов и ПВО, то вражеское наступление останавливалось бы еще эффективнее. Ведь оккупанты во время контрнаступления практически не используют бронетехнику, по сравнению с другими направлениями, а делают акцент на авиации, дронах, артиллерии и пехоте. Основную функцию сейчас выполняют пехотные штурмовые отряды,

– добавил военный эксперт.

С фортификациями не все так просто

Широкую огласку получила тема строительства фортификаций на Харьковщине, точнее их недостаточное количество. Однако не стоит поддаваться спекуляциям, ведь этим вопросом будут заниматься специалисты. Только после тщательного расследования можно будет делать выводы.

Я могу сказать относительно военной составляющей. Подход может быть и с оборонительными позициями на границе, и без больших фортификаций. То есть, оборонительные линии могут создавать в 10 – 20 километрах от границы,

– сказал Мусиенко.

По его словам, в направлении Волчанска враг еще не дошел до основной линии обороны украинских войск. Вообще, ни на одном направлении сейчас на Харьковщине россияне еще не уперлись в основные линии обороны – бои идут на подходах.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов поручил профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений. Каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах. О результатах заседания станет известно во время брифинга.

Конечно, строительство фортификаций на границе возможно, но для этого прежде всего необходимо обеспечить господство в воздухе и мощную контрбатарейную борьбу, чтобы оборонительные сооружения противник не крыл своим огнем.

Вопрос фортификаций важен, это спасает жизни бойцов. Но насколько хватит этих оборонительных позиций, если они находятся под постоянными ударами авиации, мощных КАБов, С-300 и не только,

– заметил военный эксперт.

Также сейчас есть много сравнений, мол, линия Суровикина в 2023 году смогла остановить наступление ВСУ, то почему украинские линии обороны не способны этого достичь. Причина очень проста – у нас не было преимущества в воздухе.

"Из того, что известно, я думаю, что определенные фортификации были, но основной замысел, что враг выходит на определенную открытую местность, а дальше по оккупантам отрабатывают с более защищенных рубежей украинские Силы обороны", – подытожил военный эксперт.

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