"Россиян очень много": секретарь СНБО сказал, сколько оккупантов наступают на Харьковщину

На севере Харьковщины продолжаются тяжелые бои. Александр Литвиненко назвал количество оккупантов, которые наступают.

Секретарь СНБО рассказал, что сначала на северо-восточной границе находилось около 50 тысяч российских военных. Сейчас значительная часть из них задействована в наступлении.

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Сколько россиян наступает на Харьковщину

Так, по словам Александра Литвиненко, намного больше чем 30 тысяч военных совершают контрнаступательные действия на севере Харьковской области.

Чиновник отметил, что согласно всем докладам, украинские защитники готовы к отражению вражеского наступления.

В вечернем обращении президент Зеленский подтвердил, что в Харьковской области продолжаются наши контрударные действия. Кроме того, было усилено это направление, в частности Волчанск, и в целом пограничные районы.

Где происходят боевые действия

Согласно отчету Генштаба, вечером началось боевое столкновение в районе Старицы. Кроме того, защитники остановили продвижение врага в районе Лукьянцев.

Также враг пытается окружить или взять в полуокружение Волчанск. Украинские военные держат оборону, кое-где идет стрелковый бой. Город остается под контролем ВСУ.

Отметим, что в Харьковской области продолжается эвакуация гражданских. Из приграничных населенных пунктов области уже вывезли более 6700 жителей, из них 535 детей и 128 маломобильных.

В то же время россияне в очередной раз демонстрируют пренебрежение законами войны и нормами морали. Так, оккупанты поливают огнем автомобили, которые эвакуируют гражданских. Вражеский снайпер выстрелил прямо в лобовое стекло полицейского автомобиля, который остановился у дома, чтобы забрать бабушку. Правоохранители были вынуждены ехать дальше, а потому не смогли забрать пожилую женщину.

В прокуратуре рассказали об еще одном жутком случае во время наступления россиян. В Волчанской общине оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать местных жителей в подвале с 11 мая. Некоторым из них 13 мая удалось скрыться и добраться до волонтеров. Потерпевшие рассказали, что слышали разговоры российских военных о том, что мирное население нужно расстрелять. Также людей заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.