В Силах обороны рассказали, кто из оккупантов участвует в наступлении на Харьковщину

Российское командование бросило на Харьковское направление бывших заключенных и военных, которые ранее были на Купянском направлении.

О боях на Харьковщине рассказал комбриг 92 отдельной штурмовой бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко полковник Павел Федосенко.

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Наступление на Харьковщину

Против ВСУ на Харьковщине воюют бывшие заключенные – подразделение "ШтормѴ", а также 13 танковый полк, который ранее был на Купянском направлении, и 11 механизированный полк.

По словам Павла Федосенко, в основном на Харьковском направлении воюют мобилизованные оккупанты, которыми руководят кадровые офицеры.

Как и в начале полномасштабного вторжения, сейчас враг не жалеет ресурсов. Это заметно. Прежде всего не жалеет человеческих ресурсов. Пытается накатами продвигаться вперед, используя огромное количество личного состава, – идут штурмовые группы одна за другой. А в ответ летит немалое количество наших БпЛА,

– рассказал комбриг.

Федосенко объяснил, что именно это отличает наступление России в феврале 2022 года от нынешнего наступления на Харьковщине. По его словам, в начале вторжения, "птичек" практически не было, а сейчас украинские военные имеют чем ответить. Именно с помощью FPV-дронов ВСУ наносят ощутимый ущерб противнику.

Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении