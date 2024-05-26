В Силах обороны рассказали, кто из оккупантов участвует в наступлении на Харьковщину

26 мая 2024, 23:22
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Источник:

"Главком"

Российское командование бросило на Харьковское направление бывших заключенных и военных, которые ранее были на Купянском направлении.

О боях на Харьковщине рассказал комбриг 92 отдельной штурмовой бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко полковник Павел Федосенко.

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Наступление на Харьковщину

Против ВСУ на Харьковщине воюют бывшие заключенные – подразделение "ШтормѴ", а также 13 танковый полк, который ранее был на Купянском направлении, и 11 механизированный полк.

По словам Павла Федосенко, в основном на Харьковском направлении воюют мобилизованные оккупанты, которыми руководят кадровые офицеры.

Как и в начале полномасштабного вторжения, сейчас враг не жалеет ресурсов. Это заметно. Прежде всего не жалеет человеческих ресурсов. Пытается накатами продвигаться вперед, используя огромное количество личного состава, – идут штурмовые группы одна за другой. А в ответ летит немалое количество наших БпЛА,
– рассказал комбриг.

Федосенко объяснил, что именно это отличает наступление России в феврале 2022 года от нынешнего наступления на Харьковщине. По его словам, в начале вторжения, "птичек" практически не было, а сейчас украинские военные имеют чем ответить. Именно с помощью FPV-дронов ВСУ наносят ощутимый ущерб противнику.

Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении

  • В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Харьковской области. Проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. А общее количество боев на направлении по состоянию на 16:00 26 мая составляет 11.
  • Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что Силы обороны отразили угрозу вражеского прорыва на Харьковском направлении. Российские захватчики пытались прорваться на участке Стрелечья – Глубокое.
  • В британской разведке заявили, что ВСУ удалось стабилизировать наступление оккупантов на Харьковском направлении. Украинское сопротивление сдержало российский импульс. Россияне не оставляют попыток атаковать Волчанск, однако Силам обороны удается отражать большинство атак.

Автор: Поліна Буянова