В Каховском районе снова горячо: там уже несколько часов детонируют боеприпасы оккупантов

На временно оккупированной территории Херсонщины у оккупантов снова горячо. В ночь с 10 на 11 сентября в Каховском районе произошел "хлопок" на складе БК врага.

У оккупантов "хлопок" с самого утра

Около 5 часов утра в местных социальных сетях начали появляться сообщения о "хлопке" у оккупантов, пишет 24 канал. Сначала сообщалось, что в оккупированной Каховке прилет на БК врага на промышленной зоне.

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В сети опубликовали видео детонации боеприпасов врага, предположительно в Каховке.

Детонация БК врага: видео

На других видео в сети ясно видно, как детонируют боеприпасы, а также в небо вздымается серый столб дыма.

Детонация боеприпасов оккупантов: видео

Около 8 утра появилось сообщение о том, что боеприпасы россиян продолжают детонировать. По предварительной информации из местных соцсетей, детонация произошла в Каховке в районе зданий Чумака и Каргилла в жилом массиве Светлово.

Местные телеграм-каналы пишут, что поражены системы ПВО оккупантов, однако эта информация не проверена.

"Хлопок" в Каховке: видео

В то же время другие ресурсы сообщают о детонации БК оккупантов в Новой Каховке. Сообщается, что БК врага детонировал полтора часа.

Детонация БК россиян: видео

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