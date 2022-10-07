На Юге освободили более 500 квадратных километров, есть продвижение, – Гуменюк

ВСУ продвигаются на Юге Украины, освобождая новые территории. Деоккупировано более 29 населенных пунктов, однако не все можно называть, соблюдая режим информационной тишины.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, что оккупанты убегают из Снигиревки, потому что в городе они обречены.

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На Юге освободили более 500 квадратных километров

Гуменюк отметила, что ситуация на Юге достаточно напряженная и меняется динамично, поскольку есть продвижение. ВСУ продолжают боевую работу, продолжают закреплять свои позиции на освобожденных территориях, а это более 500 квадратных километров Херсонской области, более 29 населенных пунктов.

Мы не все их называем, потому что еще раз подчеркиваю необходимость в соблюдении режима информационной тишины и прислушивание к тем сообщениям, которые предоставляем мы, как официальный источник. Ситуация развивается так, что мы продвигаемся по правому берегу Днепра. На левом же враг находится плотно и имеет возможность атаковать и через реку,

– отметила спикер ОК "Юг".

Она добавила, что ввиду этого не все населенные пункты можно называть, чтобы туда не было прилетов.

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Силы обороны контролируют ситуацию

Представитель ОК "Юг" продолжила, что силы обороны контролируют ситуацию. Мы держим под огневым контролем и логистику врага и его транспортные артерии.

"Поэтому мы можем говорить о том, что наши мощности соразмерны, хотя они пытаются подтягивать резервы",

– подчеркнула Гуменюк.

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