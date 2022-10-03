ВСУ закрепляются на освобожденных территориях Херсонщины: в ОК "Юг" объяснили, что это значит

Украинские воины продолжают наступать и отвоевывать земли в Херсонской области. Гражданским жителям важно понимать, что определенная территория уже освобождена от врага, но ВСУ еще нужно там закрепиться.

Об этом 24 каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что тактика российских оккупантов на Юге Украины не изменилась.

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Что означает закрепление ВСУ на освобожденных территориях

Гуменюк отметила, что на освобожденных от российских оккупантов территориях ВСУ должны закрепиться, то есть обеспечить их невозвращение.

Закрепить за собой территорию – это значит зачистить ее от остатков врагов, потому что бегут они неравномерно, и обеспечить, чтобы у них не было способов возвращения в эти населенные пункты,

– сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг".

По ее словам, это важно понимать гражданским жителям. Ведь линия фронта достаточно гибкая и подвижная именно потому, что преимущество закрепляется то с одной стороны, то с другой.

Изменилась ли тактика оккупантов

Гуменюк рассказала, что тактика российских захватчиков остается устоявшейся. Они избегают прямых контактов, за исключением случаев, когда пытаются направить диверсионно-разведывательные группы в наши тылы. Там-то и происходит прямое столкновение, от которого они существенно страдают и с потерями возвращаются на исходные позиции.

Они продолжают ту же тактику контрбатарейного противодействия. Поскольку приближение на позициях им очень не по душе именно потому, что несколько случаев высадки диверсионно-разведывательных групп в тыл наших подразделений встретили довольно мощный огневой отпор – они понесли существенные потери и вернулись на свои позиции,

– отметила она.

К тому же, по словам руководителя пресс-центра ОК "Юг", ландшафт Херсонщины, а именно – открытая степь, не предполагает такого прямого противостояния и выхода на открытые поверхности. Это довольно рискованно и очень неоправданно, поскольку нет абсолютно защиты для войска.

Гуменюк добавила, что в нынешнее время года уже не так много листвы, то есть почти не за чем скрываться. Небольшие перепады местности не обеспечивают убежища и укрытия, из которого было бы удобно вести огонь. Поэтому именно контрбатарейная борьба является наиболее эффективной.

Контрнаступление на Херсонщине: главное

Контрнаступление ВСУ продолжается по разным направлениям. Украинские защитники 2 октября предварительно вошли в Золотую Балку и Шевченковку Херсонской области.

Наши военные подняли украинский флаг возле Крещеновки. Предварительно известно, что Вооруженные Силы Украины подошли к новому населенному пункту Херсонской области.

Украинские защитники установили флаг над памятником "Дары Херсонщины". Он расположен вблизи села Осокоровка в Херсонской области.

Россияне на оккупированной Херсонской области, вероятно, взорвали 24 тонны тротила. Оккупанты сделали это для пропагандистского сюжета об "успехах" в войне против Украины.

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