Российские "Кинжалы" и возможное наступление: в МВД оценили угрозу из Беларуси

У стран НАТО нет никаких иллюзий относительно роли Беларуси в российской агрессии против Украины. В то же время в Украине также понимают все возможные угрозы от марионеточного режима Лукашенко.

Россия продолжает использовать Беларусь как плацдарм для своих агрессивных планов. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Советник министра отметил, что Россия уже применяла "Кинжалы" по территории Украины, поэтому исключать возможность нанесения новых ударов в МВД не могут.

В этой ситуации вероятность того, что они будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами" – остается более высокой. Что будет целями – пока говорить сложно. Поэтому, к сожалению, исключить, что они не будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами" – мы не можем,

– объяснил Денисенко.

По его словам, на Западе понимают, что Беларусь превращается из самостоятельной страны в марионетку Кремля.

"Они прекрасно понимают, что россияне могут использовать территорию Беларуси как определенный плацдарм для шантажа "восточного крыла" НАТО – стран Балтии и Польши . Поэтому милитаризация Беларуси в том числе несет угрозу как Украине, так и странам НАТО", – добавил представитель МВД.

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Он указал, что уже есть официальное сообщение о том, что 25 процентов мобилизованных , что составляет 87 тысяч человек из 300 тысяч запланированных под призыв, были переброшены на территорию Украины .

"Они уже то на первой линии боев, то в близком тылу находятся рядом с передовой. Поэтому дальше мы понимаем, что они будут насыщать как территорию Украины, так и будут перебрасывать этих мобилизованных в Беларусь, чтобы в принципе создавать угрозу по всей возможной линии фронта ", – резюмировал Денисенко.

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