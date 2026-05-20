Зеленский заявил о 5 российских сценариях расширения войны через север Украины

Президент Зеленский 20 мая провел Ставку. На ней обсудили угрозы новых российских наступлений.

По результатам встречи Зеленский озвучил 5 российских сценариев расширения войны через север Украины.

Что сказал Зеленский?

На ставке подробно проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию. Наши силы на направлении будут увеличены,

– отметил президент.

Украина пересматривает и возможности нашей внешней активности. Зеленский поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб.

Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал,

– подчеркнул президент.

Напомним, что Россия и Беларусь начали военные учения по "подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии" с 19 по 21 мая. Для совместных ядерных учений в Беларуси одновременно закрыли доступ к 19 лесам, граничащих с Украиной, Польшей и Литвой. Политолог Валерий Дымов в комментарии 24 Каналу назвал это элементами психологического давления и запугивания.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что угрозу с белорусской стороны игнорировать нельзя, но надо учитывать реальные возможности России и Беларуси.

И как объяснял Павел Нарожный, для наступления на Киев или Чернигов для Беларуси нужна серьезная группировка – более 50 тысяч человек. О ее формировании Украина сразу узнает благодаря огромному количеству средств разведки. К тому же северное направление очень хорошо укреплено.