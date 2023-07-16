Прогрызаем линию обороны оккупантов на Юге: оперативная сводка от Свитана
Украинские военные продолжают продвижение, освобождая наши земли от российских захватчиков. ВСУ прогрызают оборону врага на Юге согласно разработанному Генштабом плану.
Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, свое наступление мы начинаем с контратаки малыми тактическими группами.
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Как ВСУ продвигаются вперед
Свитан рассказал, что в целом, учитывая все существующие силы и средства в мире, есть примерно 2 стратегии ведения боя: современная, которая проходит при участии авиации, и прошлого тысячелетия – без авиации.
Он отметил, что нам не дали западных самолетов, так что если двигаться вперед без предварительной обработки авиацией и прикрытия сверху – боевые машины просто горят.
По его словам, теперь мы перешли на старый дедовский метод окопных войн. То есть, когда вперед на легкой броне идет пехота в режиме тактического просачивания, в режиме малых тактических групп.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Свитан пояснил, что самый оптимальный вариант – это группы в количестве 10–15 человек. К примеру, тактическая группа выходит на БМП Bradley выполнять боевое задание. Если даже теряется машина – она сохраняет жизнь экипажа и десанта.
Десант, подчеркнул военный эксперт, выполняет задачи под прикрытием танка, тяжелой артиллерии с тыла, и, возможно, частично авиации, когда есть возможность прикрыть нашу пехоту.
ВСУ прогрызают оборону россиян
Полковник запаса пояснил, что сейчас не остановка нашего наступления, а просто разница в скорости. Сначала попробовали одним методом, а теперь уже в режиме окопных войн.
Прогрызаем линию обороны,
– подчеркнул Свитан.
Поэтому, по его словам, все идет по плану без применения авиации, который Генштаб сразу разработал. Так что наступление мы начинаем с контратаки малыми тактическими группами.
Ситуация на фронте на Юге / Скриншот Deep State
Он добавил, что если кому-то хочется, чтобы все было быстрее, то нам нужны самолеты, ракеты ATACMS в достаточном количестве, чтобы прореживать врага, уменьшать плотность его войск, а потом уже двигаться.
Больше о ситуации на фронте: главное
- Российские оккупанты продолжают свое наступление на Востоке. Основные усилия они сосредоточивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время, наши защитники ведут успешные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- Так, ВСУ продвинулись на одном из участков Бердянского направления, оттеснив врага на значительное расстояние. Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отметил, что сейчас там продолжаются тяжелые бои.
- В то же время, несколько обострилась ситуация в Харьковской области. Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, российские оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении.