Не последнее окружение, но очень знаковое, – военный обозреватель о ситуации вокруг Лимана

Окружение российских воск в Лимане в целом не первое за время полномасштабного вторжения. Просто к нему приковано максимальное внимание, поскольку оно происходит в период так называемой оперативной паузы и является следующей фазой контрнаступления в Харьковской области.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал 2 сценария будущих действий вокруг Лимана.

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Не первое окружение россиян

Коваленко акцентировал, что это не первое окружение оккупантов во время полномасштабного вторжения России в Украину. Они были и на других локациях и плацдармах. Просто к Лиману приковано максимальное внимание, поскольку это был следующий шаг или следующая фаза после наступления ВСУ в Харьковской области.

Возникла пауза, которую почему-то называют оперативной, хотя на самом деле это подготовка условий для дальнейшего продвижения в сторону другой временно оккупированной территории, а именно Луганской области. Поэтому именно в этот период времени события вокруг Лимана кажутся чем-то необычным,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Это рутина ВСУ

Он продолжил, что на самом деле это рутина и обыденность ВСУ, которые продолжают активные контрнаступательные действия по всем направлениям на Донбасском плацдарме. Такое окружение точно не последнее.

"Хотя действительно сейчас оно выглядит знаково. Путин сейчас рассказывает о каких-то больших достижениях и победах российской армии. А она продолжает не только убегать, но и оказывается в таких интересных ситуациях", – подытожил Коваленко.

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