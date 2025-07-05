Не просто для картинки: в УДА "Юг" раскрыли замысел россиян относительно Днепропетровщины

Российские оккупанты пытаются прорваться на территорию Днепропетровской области. Они действительно туда "залетают", но выбраться обратно уже не могут.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Силы обороны Украины уничтожают оккупантов на этом направлении. Они не дают возможности врагу закрепиться. Но ситуация непростая.

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Почему Россия лезет на Днепропетровщине

Как отметил Братчук, на самом деле ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

Очевидно, что враг пытается через территорию Днепропетровщины обойти некоторые наши линии обороны, которые сегодня защищают Покровск. Это один из отрезков, где враг пытается с фланга обойти опорный пункт,

– отметил Братчук.

Кроме того, враг также пытается прорваться на территории Запорожской области в районе Каменского. Оккупанты буквально уничтожили этот населенный пункт.

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Добавим, по состоянию на 5 июля Россия потеряла более 1 миллиона 25 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10990 танков, 22953 боевых бронированных машин, 29921 артиллерийскую систему и т.д.