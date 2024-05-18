Зеленский ответил, видит ли риск наземного наступления врага на Харьков

Владимир Зеленский ответил на вопрос о риске наземного наступления на Харьков. Президент Украины подтвердил, что враги хотят наступать.

Украинский лидер сказал в интервью AFP, что россияне хотят наступать. По словам президента, враг понимает, что это очень сложно, пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации на Харьковщине

Они (россияне – 24 Канал) понимают, что Харьков – это очень сложно, это большой город и они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго воевать. То есть им нужно бросить большие силы для этого. Поэтому для них важнее всего оттянуть наши войска максимально с Востока. Я имею в виду Восток в обычном нашем понимании – это Донбасс,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, россияне понимают, что до Харькова они могут медленно давить, а Киев будет оттягивать войска. Это их главное желание.

"Они – как тот зверь. Если они почувствуют где-то в этом направлении слабость, они будут давить дальше. Если их остановить, они умирать миллионами ради Харькова не будут. По моему мнению", – объяснил президент.

Украинский лидер добавил, что фактически вся Харьковская операция России сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту.

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