Россияне готовятся: возможно ли наступление врага на новом направлении

Россияне сконцентрировали вдоль северо-восточной границы с Украиной около 50 тысяч военных. Враг проводит разведывательные операции позиций украинских военных и должен быть готовым для наступления, по приказу своего командования, до конца мая. ВСУ сможет удержать оборону, однако есть важный момент.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что численность войск оккупантов увеличиваться не будет. Однако украинским военным необходимо постоянное поступление боеприпасов для удержания обороны на долгое время.

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Подготовка россиян

По словам Мусиенко, у россиян есть готовность, поставленная их командованием, на конец мая. Именно в это время они должны быть готовы развить определенную наступательную операцию. Враг формирует свои войска, выглядят укрепления вдоль границы. Также была попытка прорваться в область диверсионно-разведывательным группам.

То же самое россияне пытаются делать и на Сумщине, выявляя точки сосредоточения украинских войск и расположение средств огневого поражения.

Ведут разведку, изучают местность. Пробуют с помощью ДРГ пробиваться, разоблачать позиции наших войск и выслеживать маршруты, откуда могут продвигаться,

– отметил военный эксперт.

Количество военных не возрастет

Российская группировка, которая есть сейчас, по мнению Мусиенко, вряд ли за эти недели, которые остались до конца месяца, станет больше, например, 100 тысяч. Если говорить о Курской области, там у россиян есть одна задача – активное проведение диверсионных рейдов вглубь Сумской области. Относительно Харьковской области, то у россиян в Белгородской области есть другие задачи, они уже выполняют приказы своего командования.

Примерно так этот контингент и будет выглядеть. Где-то он будет расти, немного увеличится, но общая его статистика уже понятна,

– отметил военный эксперт.

Потребность ВСУ

Ситуация с обеспечением ВСУ западной помощью до конца мая, по словам Мусиенко, будет лучше. Единственным вопросом остается аккумуляция нужного количества запаса боеприпасов и снарядов. Для этого нужен определенный период времени, который может длиться до середины июня.

Однако на некоторых участках ситуация с обеспечением артиллерии уже улучшается. Это заметно благодаря поступлению помощи от США,

– прокомментировал военный эксперт.

Также он добавил, что шансы на то, что Украина сможет накопить до конца мая больше артиллерии и существенно усилиться до конца месяца для того, чтобы находиться в обороне достаточно высоки. Однако надо понимать, что на Востоке нужно будет применять тактические действия с отступлением.

Возможно где-то еще придется отходить. Враг продолжает давление и нужно будет защищаться с северо-востока, возрастут дополнительные вызовы и риски,

– объяснил военный эксперт.

Благодаря чему ВСУ будет держать оборону

Помешать продвижению врага на первом этапе, благодаря помощи от США, ВСУ удастся. Однако затем интенсивность боев и использования боеприпасов со стороны украинских военных возрастет.

Не должна быть волнообразная ситуация, когда подвезли (боеприпасы – 24 Канал), использовали и снова ждем, потому что партнеры должны поставить. Тогда шансы отразить наступление будут довольно высокими,

– подчеркнул Мусиенко.

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