Есть две главные проблемы: способны ли россияне пойти в наступление на Харьков и Одессу

Британская пресса передает, что Владимир Путин в 2024 году постарается пойти на Харьков. Говорят также о подобных планах россиян по Одессе. Однако в российской армии есть определенные проблемы, которые могут помешать.

Кремль может планировать самые заоблачные цели, однако они просто не будут реалистичны для выполнения. Это касается наступлений на большие города Украины. Сомнительно, что подобные победы будут ждать Россию в 2024 году. Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Юрий Фёдоров.

Читайте подробнее Россия может начать новое наступление под Харьковом: в СМИ назвали вероятную дату, в ВСУ говорят этот бред

Россия не имеет резервов

Британская пресса передает, что Владимир Путин в 2024 году попытается пойти на Харьков и Одессу. В частности, на Харьков оккупанты якобы могут наступать уже с середины января.

У меня сразу возникает вопрос, а чем Путин хочет захватить Харьков? Где он возьмет резервы, где возьмет необходимое вооружение? Нужно собрать группировки около сотни тысяч человек и вооружить их. Эти войска можно разве снять с каких-то других участков фронта, но там образуются "дыры",

– подчеркнул Юрий Федоров.

Очевидно, что при условии, когда в каком-то месте ослабнет оборона россиян, туда прорвутся Вооруженные Силы Украины. Потому сейчас в России пытаются создавать новые части. Однако снова возникает вопрос, как и чем их планируют вооружать.

"Резервов нет. Не столько личного состава, сколько техники. И здесь есть еще один момент – необходимо наличие офицерского корпуса, командных кадров. Потому что без офицеров новые части и образования – это просто толпа", – объяснил военный эксперт.

Все боеспособные офицеры уже находятся на линии фронта, кстати, там же умирая. Офицеров уничтожают примерно так же часто, как и обычных солдат.

Реально ли наступление на Одессу

Офицерский состав уничтожается не только на поле боя, но и в глубоком тылу врага. Так, в канун Нового года в Белгороде ликвидировали 27-летнего российского старшего лейтенанта Михаила Конопицина. Он работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России.

"Касательно Одессы – взгляните на карту. Как дойти до Одессы с того места, где сейчас находятся российские войска? Морской десант исключен после того, как утопили крейсер "Москва". Тем более Одесса хорошо защищена с моря", – подчеркнул Федоров.

Для того чтобы наступать на Одессу, россиянам придется провести очень сложные операции. Речь идет не только о продвижении Херсонской областью, но и о захвате Запорожья, движении на Николаев и уже оттуда наступление на Одессу.

Я не представляю, как россияне могут даже планировать такое. Это очень безграмотно. Думаю, о столь больших прорывах в 2024 году со стороны россиян нельзя говорить. Они будут делать ставку на войну на истощение,

– подчеркнул военный эксперт.

Скорее всего, оккупанты в дальнейшем будут проводить наступательные операции тактического уровня, штурмовые действия, чтобы истощить ВСУ.

Что СМИ написали о возможном наступлении россиян и какая реакция Украины