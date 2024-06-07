Ночью атакуют дронами с тепловизионными камерами: в ISW оценили ситуацию на Харьковщине
Источник:ISW
Россия дальше пытается отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и как можно ближе подойти к Харькову, чтобы иметь возможность обстреливать его из артиллерии. К тому же в последнее время она активно применяет там дроны с тепловизионными камерами.
Россияне также стали пускать ограниченное количество личных сил в бои на Харьковщине. Впрочем, штурмы позиций ВСУ на этом направлении не прекращаются.
Смотрите также Провал российского наступления на Харьковщине повлиял на действия врага на других направлениях, – ГУР
Ночью штурмуют тепловизионными дронами
Ссылаясь на слова украинского военнослужащего, аналитики ISW утверждают, что россияне начали использовать тепловизионные дроны.
Украинский военнослужащий, который действует на Харьковском направлении, 5 июня заявил, что российские войска используют беспилотники от первого лица (FPV) с тепловизорами для поддержки ночных штурмов,
– пишут в ISW.
Также там добавили, что российская армия активно наносит удары артиллерией и корректирующими бомбами. А для штурмов российские войска используют неподготовленный личный состав. Вероятно, речь идет о подразделениях чеченского спецназа "Ахмат".
Также аналитики ISW добавили, что российские силы недавно продвинулись вблизи Волчанска на фоне активных боев в этом районе 6 июня. "Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российские силы недавно продвинулись в пределах Старицы (к юго-западу от Волчанска)", – написали там.
При этом, по данным Генштаба ВСУ, российские войска вели наступательные действия под Волчанском 5 июня, но не проводили наступательных операций 6 июня. Наступательные операции 5 июня также фиксировались под Липцами, но 6 июня россияне их также не проводили.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- Российское наступление на Харьковщине остановилось. ВСУ местами контратакуют, в частности, в пределах Волчанска. Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что российской армии не удалось достичь тех целей, которые перед ними ставило командование России, а именно создать буферную зону от Харьковщины до Сумщины, максимально продвинуться в сторону Харькова, чтобы взять его под артконтроль и захватить Волчанск, чтобы создать угрозу для Купянского направления.
- Впрочем ВСУ успешно противостоят врагу. На днях им удалось под Волчанском взять в плен примерно 60 россиян. По состоянию на 2 июня в городе украинская армия контролировала ориентировочно 70% Волчанска.
- Добавим, что морской пехотинец Вадим Ярошеня победил в рукопашном бою оккупанта. Россиянин был вооружен автоматом, который во время боя заклинил. Это позволило украинскому воину с ножом взять в плен оккупанта.