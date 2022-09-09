Оккупанты из Херсона массово бегут в Крым: дезертиров ищут на вертолетах
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные на фоне контрнаступления ВСУ сбегают с оккупированной Херсонщины. В направлении оккупированного Крыма наблюдается интенсивное перемещение на автобусах российских военных.
Оккупанты пытаются удержать захваченные территории
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В частности, в направлении Крыма через Каланчак происходит интенсивное перемещение на автобусах российских солдат без оружия.
К теме Что ждет режим путина, если российская армия "потеряет" Херсон: объяснение Ходжеса
В Генштабе ВСУ отмечают, что из-за потерь и нежелания воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях. В результате растет количество дезертиров.
На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Друга, враг, для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции, был вынужден задействовать вертолеты и оружие,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Также Генштаб констатировал, что россияне продолжают сосредотачивать усилия на содержании временно захваченных районов Херсонской области.
Наступление ВСУ на Херсон: что известно
- В последние дни августа ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области. Сразу после этого в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ перешли в наступление на Юге.
- Наши военные уже имеют первые успехи. Недавно ВСУ подняли сине-желтый флаг над освобожденным Высокопольем. В ОК "Юг" информировали, что ВСУ освободили новые территории, однако детали сообщат впоследствии.
- В ВСУ призывают соблюдать режим информационной тишины. Из-за наступления ВСУ россия мобилизует и взимает в Крыму все, что имеет.
- Официальные лица в США считают, что цель Украины освободить Херсон до конца 2022 года амбициозна и возможна. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что для успешного наступления необходимо современное вооружение.
Вас это может заинтересовать – эксперт оценил контрнаступление ВСУ на Херсон: смотрите видео