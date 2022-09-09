Оккупанты из Херсона массово бегут в Крым: дезертиров ищут на вертолетах

Российские военные на фоне контрнаступления ВСУ сбегают с оккупированной Херсонщины. В направлении оккупированного Крыма наблюдается интенсивное перемещение на автобусах российских военных.

Оккупанты пытаются удержать захваченные территории

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В частности, в направлении Крыма через Каланчак происходит интенсивное перемещение на автобусах российских солдат без оружия.

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В Генштабе ВСУ отмечают, что из-за потерь и нежелания воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях. В результате растет количество дезертиров.

На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Друга, враг, для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции, был вынужден задействовать вертолеты и оружие,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также Генштаб констатировал, что россияне продолжают сосредотачивать усилия на содержании временно захваченных районов Херсонской области.

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