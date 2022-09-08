Что ждет режим путина, если российская армия "потеряет" Херсон: объяснение Ходжеса

Украинские военные перешли в наступление на Херсон с целью освободить временно оккупированный город. Освобождение Херсона может ударить по российской армии.

Украина может отбросить оккупантов еще дальше

Последствия освобождения Херсона для режима владимира путина в интервью 24 каналу прокомментировал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Ветеран войн в Афганистане и Ираке считает, что освобождение Херсона следует рассматривать как возможность. По его словам, если российская армия потеряет Херсон и отступит дальше Днепра, то у Украины будет шанс отбросить их еще дальше.

Это возможность. Такой успех создаст возможность отбросить их еще дальше,

– сказал бывший командующий войсками США в Европе.

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