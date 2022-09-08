Что ждет режим путина, если российская армия "потеряет" Херсон: объяснение Ходжеса
Украинские военные перешли в наступление на Херсон с целью освободить временно оккупированный город. Освобождение Херсона может ударить по российской армии.
Украина может отбросить оккупантов еще дальше
Последствия освобождения Херсона для режима владимира путина в интервью 24 каналу прокомментировал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
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Ветеран войн в Афганистане и Ираке считает, что освобождение Херсона следует рассматривать как возможность. По его словам, если российская армия потеряет Херсон и отступит дальше Днепра, то у Украины будет шанс отбросить их еще дальше.
Это возможность. Такой успех создаст возможность отбросить их еще дальше,
– сказал бывший командующий войсками США в Европе.
Украина стремится вернуть Херсон до конца года
- Украинские военные прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области, после чего сообщалось, что ВСУ перешли в наступление на Юге.
- Следует отметить, что наступлению ВСУ предшествовали удары по военным базам, складам и логистике врага. В частности, украинские военные взяли под огневой контроль пути снабжения оккупантов. Из-за наступления ВСУ россия мобилизует и стягивает в Крыму все, что имеет.
- У наших военные уже есть первые успехи на Юге, хотя ВСУ призывают соблюдать режим информационной тишины.
- Недавно ВСУ подняли сине-желтый флаг над освобожденным Высокопольем Херсонской области. Также в ОК "Юг" информировали, что ВСУ освободили новые территории, но детали сообщат впоследствии.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что для успешного наступления необходимо создать одну или несколько оперативно-стратегических группировок и современное вооружение.
- Официальные лица в США считают, что цель Украины освободить Херсон до конца 2022 года амбициозна и возможна.
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