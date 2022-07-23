Готовятся ли россияне к наступательным действиям в Херсонской области: ответ Буданова
Кирилл Буданов объяснил, что в Херсонской области ничего особенного не происходит. По данным украинской разведки, у россии нет резервов на Юге.
Соответствующую информацию руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал 22 июля в эфире телевизионного марафона "Единые новости". Ранее Буданов рассказывал, что москва готовит "референдум" в Херсонской и Запорожье на 11 сентября.
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Буданов прокомментировал данные о наступлении россиян в Херсонской области
Кирилл Буданов ответил на вопрос, к чему оккупанты готовятся и есть ли у них резервы наступать на Херсонском направлении.
Как руководитель разведки могу вам совершенно прямо сказать, что ничего особенного там сейчас не происходит,
– заявил Буданов.
Глава украинской разведки призвал людей не верить в сообщения, иногда появляющиеся в СМИ. Ведь многие ведут сейчас информационную войну, используя манипулирование информацией, подталкивая наших граждан к панике. По мнению Буданова, говорится именно о такой ситуации.
"Ничего неординарного там (речь о Херсонщине – 24 канал) не происходит. И нет сейчас у россии на тех направлениях (Херсонском, Николаевском, Криворожском – 24 канал) таких резервов, которые могли бы как-то кардинально изменить ситуацию", – заверил глава украинской разведки.
Последние новости из Херсона
- 22 июля Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области более 1 000 захватчиков сейчас фактически оказались в котле.
- Военный эксперт Петр Черник объяснил, что есть предпосылки для успеха ВСУ и развития контрнаступательных действий в первую очередь по южному направлению. Также возможно освобождение правого берега Днепра Херсонской области.
- Стоит вспомнить, что Ирина Верещук объяснила, что эвакуации украинцев из Херсона препятствуют оккупанты. Ведь гуманитарные коридоры официально не работают. Наши водители и автобусы готовы забрать людей, однако этот процесс блокирует россия.
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