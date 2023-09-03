Лезут, как тараканы: в Мелитополе россияне построили подземные города на сотни километров

За последние полтора года российские военные укрепляли свои линии обороны на Запорожском направлении. В частности, вокруг Токмака и Мелитополя. Они построили мощные линии защиты, в том числе и подземные.

Оккупанты продолжают совершенствовать свою оборону и сейчас, ведь она постепенно слабеет. Об этом 24 Каналу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, добавив, что помощь союзников может существенно помочь нашим военным остановить это.

Смотрите также По оккупантам чаще бьют, а их оборона слабеет: The Economist об ускорении наступления ВСУ

Как оккупантам помогут подземные города

Россияне построили фактически целые подземные города под Мелитополем.

Это сотни километров оборонительных линий и сооружений, это очень хорошо укрепленные оборонительные сооружения вокруг городов Токмак и Мелитополь. На границах этих городов массово строят подземные города,

– отметил Иван Федоров.

Их создают из морских контейнеров, залитого бетона. К сожалению, за полтора года у российских оккупантов была возможность построить такие мощные оборонительные сооружения.

"По информации генерала, отвечающего за наше направление, самая страшная линия уже пройдена. Но то, что сейчас видят наши военные – это укрепрайоны. К сожалению, враг лезет со всех сторон, как настоящие тараканы", – заметил мэр Мелитополя.

Очевидно, что эти подземные города очень усложняют жизнь украинским военным. При этом наблюдают тенденцию, что на этом враг не останавливается. Пока ВСУ чуть ли не голыми руками разминируют минные поля и разбирают укрепсооружения, оккупанты строят новые.

Федоров выразил надежду, что помощь, которую Украине предоставят западные партнеры, будет достаточной для того, чтобы не позволить врагу делать это в дальнейшем.

Иван Федоров об обороне россиян в Мелитополе: смотрите видео

Какая ситуация на Запорожском направлении