Хотят повторения Авдеевки, - Андрющенко предположил, где будут давить россияне

Россияне всеми силами пытаются взять город Угледар. Оккупанты планируют взять его в полукольцо, тем самым повторить сценарий Авдеевки.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что Украине следует сосредоточить внимание на ближних тылах оккупированных территорий, куда россияне свозят свои силы. Между тем Россия имеет достаточные резервы военной силы для усиления наступления.

Смотрите также На других участках сил нет: Свитан ответил, где Россия может начать новое наступление

Угледар

По словам Андрющенко, россияне сейчас пытаются давить на Курахово и войти в Угледар с двух сторон (давить на город с юга и севера). Это видит все руководство ВСУ.

С Угледаром они хотят повторения Авдеевки: взять город в полукольцо и заставить украинских военных отходить,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Между тем россияне продолжают строительство железной дороги из Ростова в Крым. По мнению Андрющенко, как только она будет достроена, Угледар станет "жемчужиной" логистики России на Юге Украины.

Часов Яр

Россия уже более года строит железную дорогу на временно оккупированной территории Украины. Этот процесс почти завершен.

Большое давление со стороны оккупантов происходит и на Часов Яр. Еще в 2022 – 2023, по словам советника городского головы Мариуполя, украинские военные глубоко прорывали землю на этом направлении. Также ландшафт на этой территории играет на руку ВСУ, благодаря чему россиянам будет сложно продвигаться.

"Я надеюсь, что они там не подвинутся и будут о нем мечтать", – добавил Андрющенко.

Ближе тылы оккупации

В последнее время "хлопок" успешно наведывается в российские города. Однако, по словам советника городского головы Мариуполя, нужно больше сосредоточиться на линии фронта, ведь, по мнению россиян, здесь "более безопасно".

Бить по Белгороду – это прикольно, по Ростову – это вообще шикарно, но в это же время россияне тянут все свои силы в Мариуполь, Бердянск, Новоазовск. Сейчас важно посмотреть на более близкие тылы на нашей оккупированной территории,

– прокомментировал Андрющенко.

Призывная кампания россиян

Сейчас мы не видим снижения интенсивности россиян по подготовке, мобилизации. Вполне возможно, что россияне используют призывную кампанию, чтобы добавить людей в армию на линии фронта. Однако, по словам советника городского головы Мариуполя, начало призывной кампании на территории России означает, что с запасом войск у них все в порядке и они не собираются в ближайшее время увеличивать количество своих вооруженных сил с точки зрения наступления и усиления давления на линии фронта.

150 тысяч призывников российская система должна "переварить" только этой весной и если добавить еще 300 тысяч, о которых говорил Владимир Путин – это означает, что только за 2 – 3 месяца войска России должны принять более 400 – 450 тысяч новобранцев, которые она должна одеть, накормить, подготовить, транспортировать к линии фронта и бросить в бой.

Это нереально даже для российской военной машины. Одновременно это хорошо, но и плохо, потому что это означает, что они оценивают свою динамику, как положительную и у них есть еще резервы, которые мы не видим,

– отметил Андрющенко.

Ситуация на фронте: последние новости