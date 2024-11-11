Россия может начать наступление на Запорожье в ближайшие дни, – Силы обороны Юга
По сравнению с северными и восточными направлениями, на Юге в течение последних месяцев россияне были менее активными. Впрочем, это может оказаться затишьем перед бурей.
Уже вскоре враг может активизироваться в Запорожской области, предупредил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Угроза нового наступления
По словам Волошина, ожидается, что в течение ближайших дней российская пехота начнет наземные атаки на этом участке фронта.
Военный отметил, что вражеское наступление на Запорожье может создать новый очаг давления на украинские войска.
Атаки могут начаться в ближайшем будущем, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день,
– сказал он.
Отметим, что на Ореховском направлении в Запорожской области за последние сутки оккупанты атаковали дважды. На Времовском направлении, который является выступлением на границе Запорожья и Донецкой области, враг 13 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки.
К слову, ситуация на Кураховском направлении все больше ухудшается. Россияне проводят действия по окружению города.