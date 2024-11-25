Несколько дней назад враг пытался прорвать оборону на Запорожье, начальник Генштаба

ГУР МО Украины докладывало, что на Запорожском направлении происходит накопление вражеских сил. Несколько дней назад оккупанты пытались прорвать там оборону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича в интервью ТСН Неделя.

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Ситуация на Запорожском направлении

Баргилевич сообщил, что несколько дней назад россияне пытались прорвать оборону Запорожского направления.

Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своей цели,

– отметил он.

Добавим, что The Economist пишет, что украинская разведка считает, что Россия готовится к штурму Запорожья, которое находится в 30 километрах от фронта. Разведчики отмечают, что российские оккупанты уже могут собрать около 130 тысяч военных для атаки. Отметим, что в конце 2022 года Путин объявил всю область частью России, несмотря на то, что фактически контролировал лишь треть территории.