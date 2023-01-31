Наступление России в течение следующих месяцев – наиболее вероятное, враг готовит резерв, – ISW
Источник:ISW
Украинские и западные аналитики продолжают высказывать предположения относительно того, что Россия вот-вот осуществит новое наступление. По имеющимся данным, оно может произойти в течение следующих месяцев.
На это сделали акцент в свежем отчете Института по изучению войны. В нем говорится, что западные, украинские и российские источники сообщают о неизбежное наступление. Как отмечают аналитики, это подтверждает их оценку относительно того, что именно таков вероятный план действий России.
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Россия не хочет мира
К примеру, 30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отсутствуют признаки того, что Россия готовится к мирным переговорам. Напротив, все ее действия свидетельствуют об обратном. Он также отметил, что враг может мобилизовать более 200 тысяч солдат. Более того, он покупает оружие и боеприпасы у тех же Ирана и Северной Кореи. Столтенберг подчеркнул, что Владимир Путин продолжает сохранять свои максималистические цели в Украине.
Между тем, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления. Кроме того, он отметил, что совершить наступление врагу необходимо. Связано это с внутренним давлением, ведь внутри страны-агрессорки стремятся к победе.
Аналитики отмечают, что заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW. В нем говорилось, что враг создает условия для начала нового наступления. Тогда аналитики предположили, что он может произойти в Луганской области в ближайшие месяцы.
Кроме того, на возможное наступление намекают и русские военкоры. Они продолжают готовить информационное пространство к тому, что Россия снова пойдет в атаку. Они даже активно распространяли в сети данные о том, что нынешний темп и характер российских операций показывают, что основные силы ожидаемого наступления и обещанного прорыва набирают обороты. Врагу еще необходимо подготовить резервы, которые понадобятся ему для воплощения своих жутких планов.
Путин хочет повторить судьбу Гитлера
- Это мнение высказал социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что Путин находится примерно в том же состоянии, что и Гитлер в 1945 году. Таким образом, он буквально повторяет судьбу еще одного кровавого диктатора. И готов глава Кремля идти до конца, пока его не устранят свои же.
- Между тем, в России заявили, что перебрасывают дополнительные войска к границе с Украиной. Известно, что подвезут солдат в Курскую область. Мол, на это пошли, чтобы защитить границу и обеспечить безопасность региона.
- Владимир Зеленский прокомментировал возможное повторное наступление оккупантов. Он подчеркнул, что Украине сейчас необходима поддержка партнеров. Что касается так называемого реванша, то на Донбассе он не останавливался, подчеркивает глава государства.
- В этом материале мы рассказали, почему Россия так лихорадочно спешит с новым наступлением. И какую связь это имеет с западными партнерами, поддерживающими Украину.